Når 2024 går i gang, er Shia Svoldgaard Mikkelsen ikke længere oversygeplejerske på afdelingen for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital. Her tiltræder hun nemlig stillingen som chefsygeplejerske for Operation og Intensiv på Regionshospitalet Gødstrup. Det skriver Regionshospitalet Gødstrup i en pressemeddelelse. »Jeg stortrives med at være leder og være i et felt, hvor opgaverne er mangeartede og har stor kompleksitet. Og jeg glæder mig til at få kulturen og de gode samarbejdsrelationer i Gødstrup helt tæt på,« siger Shila Svoldgaard Mikkelsen...