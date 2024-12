Region Midtjyllands speciallæger er tæt på at blive sat fri resten af året

For at nedbringe de lange ventetider for borgere, som ønsker at blive tilset af en speciallæge, lægger Region Midtjylland nu op til at fjerne knækgrænsen for praktiserende speciallæger og forhøje økonomiprotokollatet resten af året. Tiltaget ventes at øge aktiviteten med 10 mio. kr.