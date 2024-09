Patienterne i Region Midtjylland skal have sundhedstilbud tættere på hjemmet, samtidig med at der skal sikres hurtigere adgang til behandling. Sådan lyder en række centrale elementer i den budgetaftale for 2025, som regionsrådet indgik tirsdag 3. september.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) sætter ord på aftalen:

»Med budgetaftalen styrker vi hospitalerne, så de er rustet til de store udfordringer, sundhedsvæsenet som helhed står over for. Samtidig har vi nu skabt rammerne for, at midtjyderne i fremtiden får sundhedstilbud og behandling tættere på deres bopæl,« siger han og fortsætter:

»Sundhedsvæsenet er under forandring i disse år. Også i Region Midtjylland, og jeg vil gerne rose regionsrådet for en rigtig god aftale, der griber ansvaret for den forandring og på samme tid sikrer penge til en række initiativer, der direkte gavner patienterne.«

Centrale elementer for budgetaftalen for 2025

Sundhed tættere på borgerne

Regionsrådet fordeler 96,6 mio. kr. til hospitalerne

25 mio kr. afsættes til initiativer, der skal sikre sundhedstilbud så tæt på patientens hjem som muligt

Slut med flersengsstuer i psykiatrien

Flersengsstuer skal være afskaffet medio 2026

Der skal være øget fokus på bl.a. traumebaseret behandling, forsøg med nedtrapning af medicin og anvendelse af psykoterapi

Revideret helhedsplan for Silkeborg

5 mio. kr. til styrkelse af kapaciteten i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg

Socialområde i udvikling

Regionsrådet vil udvikle og styrke regionens position som en attraktiv samarbejdspartner for kommunerne på socialområdet

Byggeri og anlæg