Akutte patienter: Region Hovedstaden og praktiserende læger styrker samarbejdet

Et honorar på blot 27 kr. for en enkelt telefonkonsultation om dagen har tidligere gjort de praktiserende lægers lyst til at håndtere ældre, og ofte mulitisyge ældre på de kommunale akutfunktioner meget lille. Men en helt ny aftale underskrevet i dag mellem Region Hovedstaden og PLO Hovedstaden betyder nu, at lægerne får en langt større […]