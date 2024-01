Plejehjemmet Bertram Knudsens Have i Kolding udgjorde rammerne, da regeringen tirsdag i denne uge tog det første store skridt mod en omfattende frisættelse af den offentlige sektor. Det skete med regeringens bud på en ny ældrereform, der skal sætte ældre, medarbejdere og kommuner fri til at tilbyde mere individuel ældrepleje. Selv har statsminister Mette Frederiksen (S) omtalt reformen som et ‘paradigmeskifte’. Og skulle man være i tvivl om prestigeprojektets store betydning for regeringen, var det blot at kaste et blik...