Refleksioner over en magtliste

Dagens Medicins årlige oversigt over sundhedssektorens mest indflydelsesrige personer viser, at lægerne præger listen mere end djøfferne. Faktisk er der brug for, at de mange hospitalsdirektører kommer mere på banen. Andre står også for svagt. Og så er det på tide, at der ‘blandes blod’ på tværs af sektorerne.