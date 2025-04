Tina Ebler fratræder sin stilling som direktør for Psykiatrien i Region Midtjylland. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Fratrædelsen sker i gensidig aftale mellem regionen og Tina Ebler, fortæller koncerndirektør for Region Midtjylland Poul Michaelsen:

»Vi står over for en integration og ligestilling af psykiatri og somatik, som andre steder i landet, hvilket betyder, at der forventeligt ikke skal være en egentlig psykiatriledelse i fremtiden. Set i det lys har Tina og jeg haft drøftelser om fremtidige muligheder. Region Midtjylland har ikke kunnet tilbyde en passende stilling, og på den baggrund har vi indgået en gensidig fratrædelsesaftale,« siger han.

Tina Ebler kom til Region Midtjylland i 2018, hvor hun blev ansat som direktør for Psykiatri og Social.

»Jeg er taknemmelig for at have haft muligheden for at samarbejde med dedikerede og engagerede ledere og medarbejdere i Psykiatrien i disse godt seks år. Og jeg er blandt andet stolt af at have bidraget til, at vi i dag har en langt større fælles faglighed og et stærkere sammenhold på tværs af de psykiatriske afdelinger. Det har været vigtigt for psykiatrien og vores patienter, men det er også et godt afsæt for integrationen med somatikken. At bidrage til udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens 10 årsplan for Psykiatrien er for mig ligeledes et væsentligt fingeraftryk, og jeg håber, at den i de kommende år implementeres, så de tanker, der er gjort, kommer patienter, pårørende og medarbejdere til gode,« siger Tina Ebler.