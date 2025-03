51 personer søgte om at blive vicedirektør Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Nu har instituttet ansat den nye vicedirektør, og her er valget faldet på Marie Rønde, der kommer fra en stilling som seniorrådgiver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor hun har haft ansvaret for at skrive den samlede politiske aftale om sundhedsreformen. Nu skal Marie Rønde sørge for at de politiske aftaler bliver overholdt i Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut som ny vicedirektør. Det skriver Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut i en pressemeddelelse. »Jeg har fået en fantastisk spændende...