Mikkel Bring Christensen er fra 1. marts ny cheflæge for Afdeling for Klinisk Farmakologi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han overtager posten fra Hanne Rolighed Christensen, der går på pension efter at have været på hospitalet siden 1997. Farmakologi er ikke noget fremmed emne for den nyudnævnte cheflæge. Mikkel Bring Christensens ph.d. handlede om inkretinhormonerne GIP og GLP-1, hvis virkning anvendes farmakologisk i slankemidlet Wegovy: »Jeg har siden lægestudiet interesseret mig for farmakologi, og det er særligt de komplekse Patienter,...