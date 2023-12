Region Hovedstadens Psykiatri får ny direktør til februar. Her tiltræder Eva Zeuthen Bentsen stillingen. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. Eva Zeuthen Bentsen har tidligere arbejdet som hospitalsdirektør på Gentofte Hospital og institutleder på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School. Hun har siden 2018 arbejdet i sin egen rådgivningsvirksomhed Zeuthen Storm. Hun ser frem til at komme tilbage til arbejdet med patienter og hverdagen på et hospital. »Psykiatrien er et af de vigtigste indsatsområder i...