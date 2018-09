Psykiater: Fælles akutmodtagelse sidestiller ikke somatik og psykiatri – tværtimod

Det er at gøre vold på den psykiatriske akutmodtagelse at forsøge at mase den ind i en somatisk kontekst. Det mener psykiater og regionsrådspolitiker, der advarer om, at en sådan model vil tabe mennesker med angst og depression på gulvet.

Region Midtjyllands plan om at lægge de psykiatriske akutmodtagelser sammen med de almindelige skadestuer er en rigtig dårlig idé – også selv om regionen pointerer, at de mest syge patienter bliver indlagt direkte på en psykiatrisk afdeling, og derfor ikke kommer til at opholde sig i en fælles akutmodtagelse.

Det mener Mikkel Rasmussen, der er medlem af det midtjyske regionsråd for Psykiatri-listen. Han er uenig med Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen, der via Twitter begge bakker op om den nye ordning, fordi de mener, den sidestiller somatik og psykiatri.

»Uanset om man guider de sværest syge patienter uden om akutmodtagelsen, vil der fortsat være psykiatriske patienter, som man mister på gulvet med en samlet akutmodtagelse,« siger Mikkel Rasmussen.

Som et eksempel peger han på, at der er patienter, som først viser sig at være svært psykisk syge, når de er kommet ind på akutmodtagelsen. Deres symptomer kan efter udredning vise sig at være udløst af en helt anden og meget alvorligere psykisk sygdom end den, pårørende, naboerne, de forbipasserende eller den praktiserende læge umiddelbart troede, de havde.

Tvinger psykiatri til at være somatik

Et andet eksempel er den store mellemgruppe af patienter, der f.eks. lider af angst og depression, og som ikke kan tåle at sidde i et stort rum med masser af mennesker og støj. De kan føle sig så pressede i situationen, at de vælger at gå igen, inden de er kommet til.

Sidst men ikke mindst er der alle de kronisk skizofrene, som ofte er hjemløse og har et misbrug, og hvis eneste kontakt til sundhedsvæsenet hidtil har været den psykiatriske akutmodtagelse. Også dem er Mikkel Rasmussen bange for bliver tabt på gulvet med den kommende ordning.

»Regionen forsvarer sin nye model med, at den sidestiller psykiatrien med somatikken. Det mener jeg dog er en misforståelse. For mig lyder det mere som om man tvinger psykiatrien til at gøre som somatikken. At sidestille de to områder på den måde er alt for konkret og enstrenget gjort i forhold til, hvor kompleks en gruppe de psykisk syge er,« siger han.

Hvis regionen absolut vil holde fast i den nye samlede model, skal der som efter hans vurdering som minimum oprettes nogle stillerum til psykisk syge.

Farligt venteværelse

Formand i Dansk Psykiatrisk Selskab og speciallæge i psykiatri Gitte Ahle mener, at der er behov for et tættere samspil mellem de to områder, men hun mener, at én samlet modtagelse med en fælles indgang vil skabe flere problemer, end den vil løse. Der vil ifølge hende hverken være tid eller ro til at tage sig ordenligt af de psykisk syge patienter i en fælles akutmodtagelse, og tiden i venteværelset kan ende med at blive fatal.

»Vi oplever faktisk ofte, at eksempelvis psykotiske patienter kan sidde og blive mere dårlige og måske blive til fare for sig selv eller andre, når de sidder i venteværelset,« siger hun til Jyllands-Posten.

Ebbe Henningsen, der er næstformand i Bedre Psykiatri, Landsforeningen for Pårørende, er heller ikke begejstret for udsigten til en fælles modtagelse.

»Hvis man skal male en vis herre på væggen, kan man i sidste instans have nogle patienter, der ikke får den hjælp, de skal have og så går ud og drukner sig,« udtaler Ebbe Henningsen til TVMidtVest.