I 2022 indløste over 600.000 danskere mindst én recept på protonpumpehæmmere, som benyttes til behandling af blandt andet mavesår og reflukssygdom, hvor man er generet af sure opstød. Nu viser et nyt dansk studie, at det muligvis ikke er helt omkostningsfrit at være i behandling med protonpumpehæmmere. Forskere fra Nationalt Videncenter for Demens og Aarhus Universitet har nemlig fundet en øget risiko for udvikling af demens blandt brugere af protonpumpehæmmere. Det er meget interessante fund i et meget stort datasæt,...