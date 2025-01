Nyudviklet dansk metode kan måle frit kortisol i en blodprøve

Danske forskere har udviklet en metode til direkte at måle koncentrationen af frit kortisol i en blodprøve. Metoden kan blive et værdifuldt værktøj til at lave mere præcis behandling med binyrebarkhormon, for eksempel ved behandling af lungesygdomme, siger forsker.