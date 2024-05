Det er ikke længere muligt at bruge registerdata til kliniske forsøg, som undersøger, hvordan godkendte lægemidler virker i befolkningen. Det er sket, efter at Datatilsynet har udtalt, at det er i strid med databeskyttelsesloven. Det er blevet kritiseret af forskere i flere medier. Sagen har også politisk opmærksomhed. Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har ‘stor forståelse’ for forskernes frustrationer og oplyser, at der arbejdes på en løsning. »De nationale sundhedsregistre rummer et stort potentiale for forskning, der kan give...