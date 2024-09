Efter at have været leder for 300 medarbejdere på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital gennem otte år, skifter Marlene Fleischer græsgange 1. oktober. Her tiltræder hun som vicedirektør på Holbæk Sygehus. »Jeg er stolt over at blive valgt til jobbet og glæder mig meget til at lære sygehusets ledere og medarbejdere at kende. Jeg glæder mig til at arbejde i fællesskaber og udbygge relationer. Vi kan udrette så meget i fællesskab og med vores forskellige fagligheder, som kompletterer...