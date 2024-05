Troels Korshøj Bergmann er ny professor i klinisk farmakologi ved SDU på Institut for Regional Sundhedsforskning, Esbjerg og Grindsted Sygehus. Han vil fra 1. juni tiltræde sit professorat i form af en kombinationsstilling, hvor han samtidig er overlæge med tjeneste på både Esbjerg Sygehus og på Farmakologi på Odense Universitetshospital. Det skriver SDU i en pressemeddelelse. Troels Korshøj Bergmann vil med sit professorat fokusere på at forske i årsagerne til, at lægemidler virker forskelligt på patienterne. Hvor effektivt patienter omsætter...