En læge delte et skærmbillede af Sundhedsplatformen, hvor det fremgik, at der var tilføjet prisangivelser i form af dollartegn ud for medicin. Det var en fejl i forbindelse med opdateringen af systemet, som nu er rettet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et skærmbillede af Sundhedsplatformen vakte ikke overraskende debat i Facebookgruppen »Sundhedsplatformen – Nej Tak«, da det blev delt søndag formiddag. Billedet viste en oversigt over forskellig medicin, og ud for hvert enkelt præparat var der tilsyneladende angivet et prisleje af en art med dollartegn. Dollartegnene var ifølge lægen, som delte billedet, dukket op efter at […]