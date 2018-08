Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dansk Folkeparti har mistet tålmodigheden med Sundhedsplatformen, efter at it-systemets opdatering er blevet udskudt. Derfor vil partiet af med Region Sjællands og Hovedstadens it-system og bringe et krav om et fælles it-system for alle landets sygehuse ind i forhandlingerne om den sundhedsreform, som regeringen har bebudet til efteråret. Det skriver Politiken. »Det har været dybt […]