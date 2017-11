Falck har fundet to læger og leveret it-system til praksis i Vejle, hvilket gjorde det muligt for Peder Anhfeldt-Mollerup at få etableret klinikken på godt en måned.

Manglen på praktiserende læger i Vejle har fået praktiserende læge Peder Anhfeldt-Mollerup til at købe et ekstra ydernummer for at åbne en klinik i byen. Det nye lægehus, der slog dørene op onsdag i sidste uge, driver han i samarbejde med Falck, der har fundet de to speciallæger i almen medicin, der arbejder i klinikken. Det forklarer den praktiserende læge, der i forvejen er en del af en samarbejdspraksis med to andre læger i Vejle.

»Fordi det er mig, der ejer ydernummeret, er jeg forpligtet i forhold til overenskomsten over for regionen. Og så har jeg det faglige ansvar, det vil sige, at jeg skal sørge for de folk, der arbejder i praksis, har den rigtig uddannelse og de rette kompetencer Jeg skal sørge for, at de har de rette instrukser, som passer til praksis, og jeg skal være behjælpelig med akkreditering, tilsyn osv.« siger han og understreger:

»Jeg skal holde regelmæssige møder med Falck for at høre, hvordan det går med praksis, men jeg skal ikke lave lægefagligt arbejde der.«

Skal samarbejde

Ifølge Peder Anhfeldt-Mollerup har lægerne i Vejle foreslået flere løsninger overfor regionen for at komme den uholdbare lægedækningssituation til livs. Bl.a. har en række praksis tilbudt at tage flere patienter ind mod en ekstra betaling fra regionen, mens andre har ønsket at gå fra at være delepraksis til fuldtidspraksis, som Dagens Medicin tidligere har beskrevet. Det afviste regionen dog ifølge Peder Anhfeldt-Mollerup, der understreger at alle byens praktiserende læger derfor bakker op om den løsning, han nu er ansvarlig for.

»I princippet kunne vi, som praktiserende læger, være ligeglade med, at der er nogle læger i byen, der ikke kan sælge deres praksis. Men vi føler også et medansvar for patienterne i området,« siger han og uddyber:

»Og selvom vi er selvstændigt erhvervsdrivende, arbejder vi faktisk rigtig meget sammen med de andre læger i Vejle og omegn. Vi vil gerne sikre, at alle læger i området har de samme principper og samme måde at gøre tingene på, for det vil gøre det nemmere for os allesammen. Derfor er det vigtigt for os allesammen, at den nye praksis bliver forpligtet af overenskomsten og kan samarbejde med de andre praksis, hvilket ikke ville være tilfældet med en regions- eller udbudsklinik. Faktisk mener jeg, at praktiserende læger i højere grad kunne være med til at løse problemer med lægemangel,« siger han.

Falck rykker hurtigt

For at nå at etablere lægetilbuddet, som han har haft godt og vel en måned til, kontaktede Peder Anhfeldt-Mollerup Falck Lægehuse. Det var ‘lettest’ forklarer han selv om samarbejdet, der betyder, at Falck Lægehuse har gjort klinikken i stand med eksempelvis it-systemer og lokaler samt fundet to speciallæger i almen medicin, der begge arbejder deltid i det nye lægehus.

Et vigtigt aspekt i den konstruktion er, at de to læger er nogle, der bor i nærheden, og som forhåbentligt bliver mere ved at være ansat i en længere periode, forklarer Peder Anhfeldt-Mollerup.

»Ideen er, at det helst så vidt som muligt skal være lokale læger og nogle, der gerne vil have et længerevarende tilknytningsforhold til klinikken, så det ikke er skiftende læger fra den ene dag til den anden,« siger han.

Hos Falck Lægehuse er direktør Thomas Helt glad for samarbejdet omkring klinikken i Vejle og håber, det kan være med til at ændre det billede, mange praktiserende læger har af Falck:

»Peder har taget et ansvar, som ingen andre ville tage. Vi har sat en klinik op på 30 dage, fordi vi har prøvet det før, og det er også derfor, han har ringet til os. Der har været en vis kritik af Falck, men det bygger måske også på manglende viden. Vi rækker hånden frem, og vi vil gerne hjælpe,« siger han.

Falck har samme type samarbejde med praktiserende læger i Nørre Sundby og Kalundborg, men Thomas Helt ved ikke, om det er noget, virksomheden vil forsøge at gøre i endnu større skala. Det afhænger nemlig helt af, hvordan almen praksis udvikler sig de kommende år.

»Vi er åbne for den her type samarbejde i det omfang, at det er den rigtige partner, og at det er hensigtsmæssigt. Men det er et usikkert marked, for vi ved ikke, hvordan udviklingen kommer til at være. Lægerne hænger ikke på træerne – heller ikke når vi spørger dem, og måske vil overenskomstens mulighed for at opkøbe flere ydernumre løse en stor del af problemet,« siger han.