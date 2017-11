Nye opgaver skal ikke ændre almen praksis

Almen praksis skal ikke kunne præcis det, som sygehusambulatorierne kan, understreger regionsrådsformand. PLO glæder sig over tilkendegivelsen, for almen praksis skal bevares på egne præmisser.

»Kronikeropgaver skal ikke flyttes en til en fra ambulatoriet. Almen praksis skal netop gøre noget andet ved patienten: Her skal der være fokus på at holde patienterne så raske som muligt«. Sådan sagde Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Syddanmark, til dette års Lægedage. Og det er en vigtig udmelding, mener Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

»Først og fremmest er det vigtigt, fordi hvis jeg forstår det rigtigt, viser det en form for anerkendelse af almen praksis som almen praksis er. Med andre ord er grunden til, at vi skal støtte almen praksis ikke, at vi skal lave små lokale ambulatorier, eller at vi skal fungere som f.eks. genoptræningslæger,« siger han og fortsætter:

»Grunden til, at vi skal styrke almen praksis, er, at hele den sektor skal rustes bedre til at løse alle de opgaver, vi står overfor. Og det er faktisk første gang nogensinde, at jeg har hørt en politiker sige det så klart.«

Ikke mini-sygehuse

Udmeldingen fra Stephanie Lose kommer i kølvandet på, at overenskomsten for landets praktiserende læger som bekendt er faldet på plads. Et af aftalens elementer er, at den overvejende del af behandlingen og opfølgningen af patienter med diabetes type-2 og KOL flyttes fra sygehusambulatorierne til almen praksis. Men Christian Freitag forklarer, at det ikke er meningen, at man med den nye overenskomst bare kan flytte de ‘nemme sygehusopgaver’ ud til almen praksis.

»Det synes jeg, mange har sagt, man bare kunne gøre. Men når Stephanie Lose siger så klart, at vi ikke skal bygge almen praksis op, som om vi var lokale sygehusambulatorier, er det rigtig positivt. For det viser en forståelse af, hvad almen praksis er gode til, og hvad vi skal være gode til i fremtiden,« siger han.

Ifølge Freitag har både PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) brugt meget tid på at diskutere, hvordan man styrker almen praksis på almen praksis’ præmisser. For selvom almen praksis skal kunne tage nye opgaver, er der en stor styrke i den struktur, der sikrer en tæt patientkontakt i primærsektoren.

»Vi skal ikke lave almen praksis om til noget, det ikke er. Der er stadig rigtig mange opgaver, der ikke skal ligge i almen praksis,« siger PLO-formanden og uddyber:

»Sygehusopgaver kræver jo i dag langt oftest enten sygehusfaciliteter eller sygehuslæger, altså specialister inden for et givent område. Det skal ikke lægges ud til almen praksis, for så kommer vi til at drukne almen praksis i noget, vi ikke nødvendigvis er særlig gode til i en eller anden tro på, at vi aflaster sygehusene.«

Stephanie Lose uddyber overfor Dagens Medicin, at det ligger fast i overenskomsten, hvad det er for opgaver, der flyttes over til de praktiserende læger. Og når lægerne i fremtiden skal tage sig af en stor del af KOL- og diabetespatienterne, kan de noget helt specielt, mener hun.

»De praktiserende læger kender deres patienter på en helt anden måde og møder dem også, når de kommer til lægen med andet end deres KOL og diabetes. Så det at kunne varetage kontrollen og behandlingen af deres kroniske sygdom ude i praksis, tror jeg giver en anden form for kronikeromsorg, end man finder inde på sygehuset,« siger hun og uddyber:

»Lægen kender patientens historik, hvor ambulatoriet på sygehuset er mere løsrevet fra resten af patientens sygdomshistorik og trivsel.«