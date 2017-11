Sundhedsstyrelsen opruster sin faglige rådgivning i almen medicin ved at tilknytte Bo Christensen som fast sagkyndig rådgiver.

Sundhedsstyrelsen har tilknyttet praktiserende læge Bo Christensen som fast sagkyndig rådgiver inden for almen medicin. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. 60-årige Bo Christensen har en ph.d. i almen medicin og har siden 1992 været praktiserende læge i Låsby foruden at have en række kliniske ansættelser i almen praksis og på forskellige sygehuse. Forskningsmæssigt har Bo Christensen haft […]