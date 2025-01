Maria Krüger, speciallæge i almen medicin og næstformand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), er udpeget som nyt medlem af Medicinrådet. Det sker efter at Danske Regioners bestyrelse har besluttet, at Medicinrådet skal udvides med et ekstra medlem, som udpeges af Lægevidenskabelige Selskaber gennem DSAM. Maria Krüger glæder sig til at bidrage med perspektiver fra almen praksis i Medicinrådet. »Det er en yderst vigtig opgave at rådgive og vejlede praktiserende læger i forhold til valg af tilskudsmedicin, for der...