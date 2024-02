Siden juli 2023 har Kirstine Moll Harboe været konstitueret enhedschef for Beredskab og smitsomme sygdomme i Sundhedsstyrelsen. Fra 1. marts bliver ‘konstitueret’ fjernet fra arbejdstitlen, for her tiltræder hun stillingen formelt. Det skriver Sundhedsstyrelsen på LinkedIn. Det ser Jonas Egebart, direktør i Sundhedsstyrelsen, meget frem til: »Jeg er utroligt glad for, at Kirstine har sagt ja til at blive enhedschef i BES (Beredskab og smitsomme sygdomme). I ansættelsesudvalget var vi helt enige om, at Kirstine var den rette til jobbet,...