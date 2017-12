Anneli Sandbæk er ny leder af Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet. Hun vil blandt andet styrke indsatsen for de komplekse patienter med brede samarbejder i sundhedssektoren.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den sociale ulighed i sundhed og manglen på sammenhængende forløb for de mest sårbare grupper er to af de største udfordringer for almen praksis netop nu. Sådan lyder det fra Anneli Sandbæk, der er ny leder af Forskningsenheden for Almen Medicin på Aarhus Universitet. Derfor vil den nye forskningsleder også særligt prioritere sammenhængende behandlingsforløb og […]