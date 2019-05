320 patienter, fyraften kl. 13 og færre storbydiagnoser. Det lyder som en praktiserende læges drøm, men for Hans-Henrik Kaae er det hverdag i lægeklinikken på Sejerø ud for Sjællands vestkyst.

»Du skal nok være lidt speciel for at være ølæge«

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et horn tuder, og en færge sætter i gang for at forlade havnen på Sejerø. Færgehornet kan høres oppe på en bakke nogle hundrede meter væk. Øverst på bakken står et nybygget, gult murstenshus, hvor en række fliser baner vejen op til hoveddøren. På vinduet ved siden af døren hænger et papir med teksten ’Lægen […]