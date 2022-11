Med 12.000 patienter og 14 læger tilknyttet er Skødstrup Lægepraksis den tredjestørste i Region Midtjylland. Kunst og historiske billeder fra lokalområdet pryder væggene mellem de mange konsultationsrum i lægehuset, der for en måned siden kunne fejre sit 150-års jubilæum sammen med de mange fremmødte gæster. Den her praksis har betydet alt for mig. Den har på mange måder været så definerende for mit liv, og derfor skal de også have lov at være fri for mig, når jeg slutter Roar...