»Jobbet som direktør i SSI er en bouillonterning af alt, hvad jeg tidligere har beskæftiget mig med som læge og forsker«

For et halvt år siden tiltrådte Henrik Ullum som direktør for Statens Serum Institut, og siden har han skullet vænne sig til livet som embedsmand i mediernes spotlight. Det har været hårdt, men det hele værd, når han ind imellem politik, økonomi og jura stadig har tid til fagligt nørderi.

Egentlig skulle interviewet være foregået på Henrik Ullums kontor på Statens Serum Institut (SSI) på Islands Brygge i København, men så ringede de fra Statsministeriet og bad ham med kort varsel om at komme til møde i regeringens coronaudvalg.

Derfor er det en noget mere afslappet direktør, der dagen efter tager imod i privaten i Hillerød på en af årets første sommerdage. Men man skal ikke lade sig narre af shorts og træsko, for Henrik Ullum arbejder hele tiden, også selvom han spiser en avocadomad i solen på terrassen til lyden af fuglesang.

»Det har været nødvendigt at ‘hit the ground running’, og der har ikke været tid til at mærke efter, hvordan jeg egentlig har haft det med det hele. Der har været beslutninger, der skulle tages fra dag 1, og pludselig var det mig, der sad for bordenden,« siger Henrik Ullum.

Her i begyndelsen af juni er det er nærmest på dato et halvt år siden, at 55-årige Henrik Ullum 1. december sidste år overtog posten som direktør for SSI. Ikke fordi han selv har skænket jubilæet mange tanker midt i travlheden, før Dagens Medicin minder ham om det.

Indtil i vinter var Henrik Ullum formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), overlæge ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet, og leder af Region Hovedstadens Biobankenhed. Allerede dengang arbejdede han meget, men det er ingenting sammenlignet med nu.

Det bedste, jeg kan gøre, er at give mine faglige råd og satse på, at politikerne træffer en beslutning ud fra det Henrik Ullum, direktør, Statens Serum Institut

»Det er meget svært at sætte et timetal på. Arbejder jeg, når jeg sidder på min cykel til og fra arbejde og tænker på dagens opgaver? Mit arbejde kan ikke skilles fra min fritid. Men at holde fri, hvor jeg ikke tænker på mit arbejde, og hvor jeg ikke tager telefonen? Det gør jeg ikke for tiden,« siger Henrik Ullum.

Han stresser af på cyklen eller ude i skoven bag huset, men han har ikke brug for en hobby, der kan fylde den ikke-eksisterende fritid ud.

»Jeg kan godt lide at se på kunst og høre musik, men jeg har ikke brug for en nørdet hobby. Når man har et job, der er så spændende som mit, er det helt unødvendigt, og hvis jeg skulle have lidt tid i sofaen om aftenen, så læser jeg om en ny variant af COVID-19, vaccineudvikling eller pandemien i USA,« siger han.

Fra ufokuseret til fokuseret

Der har sjældent været stilstand i Henrik Ullums karriere ret længe ad gangen, selvom han har tilbragt det meste af sit voksenliv i Rigshospitalets trygge rammer – dvs. siden 1992.

»Én af mine svagheder er, at jeg ikke altid har været så fokuseret. De fleste fornuftige mennesker vælger jo én sygdom eller ét molekyle og bliver verdensmester i det, men jeg har lavet alt muligt mystisk. Nu skal jeg i stedet stå i spidsen for nogle andre, der skal være verdensmestre. Jeg er midt i 50’erne og tilfreds med, at i resten af mit liv skal mine ambitioner udleves gennem andre. Min succes er, at andre har succes,« siger Henrik Ullum.

For tiden handler den succes om noget større end at dykke ned i et enkelt molekyle. Midt i en pandemi er succes noget, der rammer hele samfundet.

»Det er vigtigere for mig, at vi opnår konsensus og opbakning til de tiltag, der bliver iværksat, når vi skal til at håndtere pandemiens afledte konsekvenser, såsom hele brancher, der har været nedlukket, og alle de ansatte, der har været hjemsendt. Det er vigtigere, at vi opnår en fælles konsensus, end at det lige præcis er min præference, der kommer i spil,« siger Henrik Ullum.

Lægefaglighed har fået ny luft

I lægeverdenen har der i flere omgange været opstandelse, når Folketingets politikere er gået direkte imod den lægefaglige vurdering, for eksempel når det gælder medicinsk cannabis og klassificeringen af ME. I sin tid som formand for LVS forsvarede Henrik Ullum flere gange den kritiske lægefaglighed i den slags spørgsmål, men nu er han blevet en del af et større politisk spil.

»Uanset hvem der spørger, om det er vores minister, andre politikere, søsterstyrelser eller pressen, prøver jeg at have fokus på den faglige bold. Men samtidig accepterer jeg, at der er modstridende interesser og holdninger. Normalt ville håndtering af en infektion være ren og skær sundhedfaglig, men håndteringen af en pandemi er så meget større, at det bare er et vilkår, at politikerne må træde ind på banen og tage det endelige ansvar,« siger Henrik Ullum og fortsætter:

»Det bedste, jeg kan gøre, er at give mine faglige råd og satse på, at de træffer en beslutning ud fra det.«

Henrik Ullum. 55 år 1994: Uddannet læge fra Københavns Universitet 1998: Ph.d. fra Københavns Universitet 2004: Speciallæge i klinisk immunologi 2006: Overlæge ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet 2014: Professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet 2015: Formand for Lægevidenskabelige Selskaber 2020: Direktør for Statens Serum Institut Privat er Henrik Ullum gift og far til fire voksne børn. Han bor i Hillerød og har en cykel som sit foretrukne transportmiddel til og fra job.

Statens Serum Institut har jævnligt og meget tydeligt gjort opmærksom på, at genåbningen ikke måtte gå så hurtigt, at pandemien løb fra os igen.

»Der har været et ønske blandt politikere og i samfundet om at få genåbnet efter et år i coronahåndjern. Vi (SSI, red.) kan sige, hvordan vi ser tallene, men så må vi acceptere, at politikerne er villige til at løbe en større risiko. De har nogle bredere hensyn at tage og ønskede at åbne lidt hurtigere op, end vores beregninger kunne følge med. Det, synes jeg, er i orden, og det er en del af jobbet som embedsmand,« siger Henrik Ullum.

Han føler sig ikke presset på sin lægefaglighed. I stedet mener han, at der generelt er sket et skifte i synet på lægers kompetencer i løbet af coronapandemien.

»Du har sjældent set, at medicinske eksperter har fået så meget taletid og er blevet lyttet så andægtigt til over hele linjen. Der har været en bred accept af, at man skulle lytte til de medicinske eksperter,« siger Henrik Ullum.

Tilpasset kommunikation

En stor del af jobbet som direktør handler om selvsagt om kommunikation: til politikere, til de mange fagligheder internt på seruminstituttet, til lægekolleger og ikke mindst til den almindelige dansker. Det kræver et flydende skifte mellem at kunne tale i faglige termer og at kunne tale i ord og billeder, som alle kan forstå, uanset baggrund.

»Det er klart, at der er medicinske fagtermer, som mennesker uden for sundhedsvæsenet ikke forstår, men så langt inde i pandemien har mange vænnet sig til et ord som incidens, som ingen almindelig dansker ville vide, hvad betød før. Derfor sagde vi smittetal eller antal af nysmittede, hvis det skulle være endnu mere præcist,« siger Henrik Ullum.

Selvom han som formand for LVS tidligere har optrådt på eksempelvis Folkemødet og derfor har været vant til at tale til ‘den nogenlunde almindelige dansker’, måtte han tidligt i jobbet som SSI-direktør sande, at han stadig havde en del at lære.

»Det handler også om at kunne skære ind til benet. Som læge vil man gerne kommunikere alle forbeholdene, men på et pressemøde fungerer det slet ikke. Lige i starten prøvede jeg for eksempel at dele nogle flere detaljer om de bekymringsvarianter, vi holder øje med. Og der kunne jeg mærke, at befolkningen reagerede negativt på at få så mange informationer. Så nu siger jeg i stedet, at det er fagfolk, der skal bekymre sig om de varianter, og at vi holder øje med spredningen. Det behøver befolkningen ikke bekymre sig om,« siger Henrik Ullum.

Ro på internt

Ud over at være én af de stemmer, som danskerne har skullet vænne sig til at høre, når det kommer til coronapandemien, har der også været en anden stor opgave på den nye direktørs skrivebord: trivsel.

Statens Serum Institut har været igennem et par turbulente år med blandt andet en kammeradvokatundersøgelse, afgang af den forrige adm. direktør og en gruppe forskere fra epidemiologisk afdeling, der offentligt annoncerede, at de ledte efter ‘et nyt hjem’. Og så kom pandemien.

»Når man tager et direktørjob, ved man godt, at telefonen også ringer om aftenen og i weekenden. Men alle dem på SSI, der bare havde et ‘almindeligt’ job før, har også levet på denne her måde, hvor den ene hastesag har afløst den anden i samfundets interesse,« siger Henrik Ullum.

Han erkender blankt, at der simpelthen endnu ikke har været tid til ret meget andet end brandslukning på de indre linjer. Den store opgave med at skabe den nødvendige ro ligger stadig foran ham.

»Der er ingen tvivl om, at den tid og ledelseskraft, jeg har kunnet lægge i det, ikke har været nok. Jeg er nødt til at stole på, at mit faglige engagement skinner igennem, og at for eksempel den epidemiologiske afdeling godt ved, at jeg synes, de laver et godt stykke arbejde. Jeg tror, at det betyder noget for forskerne, at jeg helt basalt er begejstret, men vi er langtfra i mål,« siger Henrik Ullum.

Han ser frem mod et efterår og en vinter, hvor den strategiske proces, de allerede har sat i gang, for alvor begynder. Det skal være med til at samle SSI som arbejdsplads og skabe en større synergi afdelingerne imellem. Indtil da er det bare om at bide tænderne sammen.

»Jeg har faktisk et møde med epidemiologisk afdeling i næste uge for lige at tjekke ind og sige, at jeg ikke har glemt, at jeg skylder en ordentlig snak om, hvad fremtiden skal bringe. Det løser vi ikke på en formiddag, det ved jeg godt, men det er det, jeg kan gøre lige nu,« siger han.

Et fagligt fyrtårn

For Henrik Ullum er der ingen modsætning mellem det at være leder og det at være læge. Det er to sider af samme sag, siger han. Omvendt er der ingen garanti for, at en dygtig overlæge også bliver en dygtig ledende overlæge. I sin tid på Rigshospitalet var Henrik Ullum igennem et lederskabskursus, der har givet ham teoretisk viden og redskaber til ledelse, og det er blandt andet det fundament, han nu står på.

»Det er heller ikke nok at være en god personaleleder, man skal samtidig være et fagligt fyrtårn. Det er en stor opgave, men jeg synes, at jeg har en fornuftig bagage med,« siger Henrik Ullum.

Foto: Joachim Rode

Og der er ikke fare for, at han bliver en administrativ leder, der mister føling med, hvad der foregår på gulvet. Henrik Ullum snuser gerne rundt i alle afkroge af seruminstituttet, og hvis der foregår noget spændende i en barak, så er han der. Han kan simpelthen ikke lade være.

»En rigtig god dag for mig skal indeholde andet end politik, økonomi, jura eller nogle af de andre ting, jeg er nødt til at bruge tid på. Jeg synes, at det er sjovest, hvis der også har været fagligt nørderi,« siger han.

På den måde er det et drømmejob for lægen, der aldrig nørdede sig til verdensmester inden for et lille område, men med egne ord ‘ved noget om mange ting’.

»Jeg kan tænde fagligt på stort set alt, der foregår på seruminstituttet. Ikke kun på den måde, at jeg ser en god, strategisk mulighed, men på det helt basale forskningsmæssige. Lige nu arbejder vi med en matematisk model, som jeg selvfølgelig ikke forstår ligesom matematikerne, men det tænder mig fagligt. Det er nok også forudsætningen for at lykkes i det her job,« siger Henrik Ullum.

Skiftet var længe undervejs

Med jobbet som SSI-direktør trådte han det sidste skridt væk fra klinikken og helt ind i ledelsesrummet. Han siger selv, at vejen væk fra patienterne og tættere på ledelse blev indledt allerede i 2000, da han skiftede fra infektionsmedicin til klinisk immunologi. Men det var et oplæg på LVS’ årsmøde for to år siden, der for alvor tændte gnisten. Her fortalte den britiske professor i ledelse Amanda Goodall, der har forsket i ledelse på hospitaler, at der var en sammenhæng mellem fagligt stærk ledelse og performance.

»Jeg har tænkt meget over faglig ledelse de seneste par år, og som LVS-formand talte jeg meget om lægelig ledelse. At vi skulle have mere og bedre lægelig ledelse, der kombinerede ledelse og faglighed. Det var med til at forme ideen om, at jeg selv var nødt til at tage lederskab. Jeg var nødt til at gøre mere end at tale om det,« siger Henrik Ullum.

Derfor var han aldrig rigtig i tvivl, da han, mens han sad omkring et lejrbål i Sverige, blev prikket til med en opfordring om at søge stillingen som direktør i SSI. Efter et halvt år på posten er han stadig ikke i tvivl.

»For et år siden tænkte jeg nok, at min karriere har taget nogle ordentlige svinkeærinder fra HIV og immunologi over genetik og biobanker og et år som kvalitetsansvarlig og så hele det sundhedspolitiske arbejde i LVS. Men alle de ting, jeg har været i berøring med, er nu i spil i ét job. Det er meget givende,« siger Henrik Ullum og fortsætter:

»Min karriere har stukket i tusind retninger, men jobbet som direktør i SSI er en bouillonterning af alt, hvad jeg tidligere har beskæftiget mig med som læge og forsker.”

Da han fik opfordringen om at søge det ledige direktørjob, mærkede han også, at dét her var chancen, han skulle gribe.

»Jeg vidste med det samme, at hvis jeg skulle lave et karriereskifte, så var det nu. Der kommer aldrig nogensinde igen et stort job i Danmark, der på den måde 1:1 passer til det, jeg kan. Det var nu, det var mit kald, hvis jeg ville noget med faglig ledelse,« siger Henrik Ullum.

Midt under en pandemi er måske ikke det oplagte tidspunkt at skifte job på for de fleste, og Henrik Ullum siger da også, at skiftet skete på trods af det. Som LVS-formand var han allerede vant til at forholde sig til konsekvenserne af corona, men ikke på samme koncentrerede måde.

Vi skal være bedre forberedt

Da pandemien ramte Danmark, var vi lidt på bagbenene. Der manglede værnemidler, testudstyr og andet beredskab. Henrik Ullum håber, at situationen vil være en anden næste gang.

»Jeg tror og håber, at vi kommer ud af denne her pandemi og er bedre forberedt, hvis det skulle ske igen. Det kræver investeringer, langsigtet strategisk arbejde og et større fokus på udvikling af vacciner. Vi har rigtig stærke afdelinger for vaccine- og infektionsforskning, og dem vil vi gerne spille ind i et stærkt dansk beredskab,« siger Henrik Ullum.

I modsætning til værnemidler er det for sent at anskaffe sig det nødvendige beredskab, når skaden er sket, så derfor håber Henrik Ullum, at SSI kan tiltrække eksperter på området, der både kan lave grundforskning og træde til, når en ny trussel nærmer sig.

»Jeg håber, at der er en politisk villighed til at investere i et mere langsigtet beredskab, som SSI spiller en stærk rolle i. Samtidig har vi også lært, hvor godt vi kan spille sammen på tværs af universiteter og regioner, og det skal vi også kultivere fremadrettet,« siger Henrik Ullum.

I rampelyset på godt og ondt

Selvom Henrik Ullum har været et kendt navn i sundhedsvæsenet i flere år, er det en helt ny hverdag at vænne sig til at skulle være så meget på. Han er ikke en naturlig taler, siger han, og der er dage, hvor han står op og går i seng med en sendevogn fra en tv-station parkeret ude på gaden foran huset i Hillerød.

»Det var ikke kendisfaktoren, der fik mig til at søge jobbet, det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Tonen er hård i pressen og meget hård på sociale medier. Det er et polariseret emne, og det er ikke for små børn at være på Twitter af og til.«

Når tonen bliver for hård, logger han af for at give sig selv og sine medarbejdere arbejdsro, indtil han er klar igen.

»Jeg ville være idiot, hvis jeg sagde, at det kom bag på mig, for alle kunne regne ud, at det ville blive hårdt. Men én ting er at vide det, noget andet er at stå i det og mærke det. Det er ikke uden en pris at stå midt i mediepresset og samtidig blive debatteret på sociale medier,« siger Henrik Ullum.

Prisen er blandt andet, at han står op og går i seng med jobbet. I tankerne forbereder han, hvad han skal sige til den næste journalist, og hvordan han bedst får budskabet igennem. Han siger selv, at han var naiv, da han troede, at han kunne klare den med et interview om morgenen og ikke var forberedt på, at han med det ene interview bliver hovedpersonen i resten af dagens mediebillede.

»Journalisters arbejde er at belyse konflikter, uenigheder og problemer, så næsten alle interview, uanset hvor fredelige de lyder til at være, ender med at få en kant. Det kan være hårdt,« siger Henrik Ullum.

Og måske ikke kun for Henrik Ullum selv, men også for hans hustru og fire store børn, der nu skal dele ham med hele Danmark.

»Jeg er mere fraværende. Fysisk, fordi jeg er mindre hjemme, men jeg er også mere fraværende mentalt. Det er svært at være gift med en mand, der hele tiden har noget andet kørende i baghovedet. Jeg prøver at være nærværende i alt, hvad jeg gør, men jeg lykkes ikke altid med det herhjemme og slet ikke for tiden. Jeg tror, at det mislykkes tit,« siger Henrik Ullum og fortsætter:

»Heldigvis begynder vi at kunne se en ende på pandemien, og så har jeg stadig mit drømmejob.«