Genvalgt lægeformand: PLO står ved et vendepunkt

På et repræsentantskabsmøde blev Jørgen Skadborg i weekenden genvalgt som formand for Praktiserende Lægers Organisation. Her brugte han sin taletid på at fokusere på de store forandringer, som sundhedsreformen fører med sig. Og hvorfor det med al sandsynlighed vil medføre et ‘før’ og et ‘efter’ for PLO.