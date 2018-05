Politiet rykker oftere ud til Psykiatrisk Hospital i Risskov

Psykiatrisk Hospital i Risskov har haft fem gange så mange politianmeldelser i 2017 i forhold til året forinden. Formand for regionens psykiatri- og socialudvalg ser det som udtryk for højere sikkerhed.

547 gange registrerede Østjyllands Politi anmeldelser på det psykiatriske hospital i Risskov i 2017. Det er mere end fem gange så ofte som i 2016, hvor der var 107 registreringer.

Det viser en aktindsigt, som TV2 Østjylland har fået.

Jacob Isøe Klærke (SF), der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland og psykiater ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov er ikke bekendt med de præcise tal, men han mener, at der kan være flere årsager til, at tallet er steget så markant.

»Jeg erkender, at psykiatrien er presset, og at vi mangler personale på de psykiatriske afdelinger. Men stigningen er ikke kun et udtryk for, at vi er blevet mere pressede og er nødt til at tilkalde politiet, det er også et udtryk for en højere sikkerhed,« siger han.

Lavere bar for politihenvendelser

Jacob Isøe Klærke forklarer, at de tidligere ikke har været gode nok til at tilkalde politiet i god nok tid på de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland. Tilgangen til, hvornår personalet skulle kontakte politiet i voldsomme situationer blev derfor ændret i 2017, hvilket også er en årsag til, at tallet er steget.

»Man har ikke været gode nok til at tilkalde politiet før, hvor personalet har fundet sig i mere. I 2017 blev det besluttet, at barren for, hvornår man ringer til politiet i voldsomme situationer, skulle være lavere, så personalet ikke tager chancer. Derfor er femdoblingen også et udtryk for, at vi er blevet mere bevidste om, at vi skal være bedre til at kontakte politiet hurtigere,« siger han.

Antallet kan komme ned

Jacob Isøe Klærke mener dog stadig, at antallet kan bringes ned, men det kræver større indsatser både før, imens og efter patienternes psykiatriske forløb.

»Det psykiatriske område kræver større og bedre indsatser på mange områder. Det handler både om at sætte stærkere ind i forebyggelsen ude i almen praksis og i kommunerne, så det ikke ender med tvangsindlæggelser, hvor politiet skal kontaktes,« siger han og uddyber:

»Derudover mangler vi også personale, når patienterne kommer i kontakt med psykiatrien og skal i behandling. Det er også vigtigt, at patienterne ikke bliver udskrevet for hurtigt pga. manglende plads, fordi det vil føre til genindlæggelser, hvor politiet nogle gange også skal ind over.«