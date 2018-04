Vagtarbejdet i voksenpsykiatrien i Riiskov er af en sådan karakter, at 31 ud af 38 læger føler sig etisk belastet af det, viser intern undersøgelse. »Undersøgelsen viser tydeligt, hvor der er behov for at gøre en indsats,« siger lægefaglig direktør.

Det er hårdt at have vagten i voksenpsykiatrien på Aarhus Universitetshospital, Risskov.

31 ud af de 38 læger, der indgår i vagtarbejdet i voksenpsykiatrien på Risskov, svarer således i en intern undersøgelse, at vagtarbejdet i nogen eller høj grad er etisk belastende.

Det svarer til 81 pct. af medarbejdergruppen eller godt fire ud af fem.

Endnu tre medarbejdere – eller otte pct. – svarer, at de i mindre grad føler sig etisk belastede, mens de resterende tre medarbejdere svarer enten »hverken / eller« eller »ved ikke«.

Samtidig svarer 24 medarbejdere (63 pct.), at de i nogen eller høj grad føler sig psykisk belastet af vagtarbejdet, mens endnu 11 medarbejdere (29 pct.) i mindre grad føler sig psykisk belastet af vagtarbejdet.

Behov for indsats

»Undersøgelsen viser tydeligt, hvor der er behov for en indsats,« siger lægefaglig direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Per Jørgensen, i en pressemeddelelse.

»Sammen med de ledende overlæger på de fire afdelinger i Risskov, tillidsrepræsentanter og fællestillidsmænd for overlægerne og yngre læger samt specialerådsformændene for voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, har vi lavet en køreplan for, hvad der skal ske nu,« fortsætter han.

Bl.a. skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal finde de bedste måder at håndtere belastningen i vagtarbejdet.

Usikkerhed før flytning

Undersøgelsen er gennemført forud for den kommende flytning af psykiatrien fra Risskov til Skejby, og den viser bl.a. også, at mange af de ansatte i både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien er i tvivl om deres arbejdsopgaver efter udflytningen.

31 pct. af lægerne i psykiatrien på Risskov har således ikke et rimeligt indtryk af deres arbejdsopgaver efter flytningen til Skejby, viser undersøgelsen. Andre 38 pct. svarer, at de har et rimeligt indtryk, mens de resterende hverken svarer be- eller afkræftende.

Tallene dækker dog over en vis skævhed. I det øverste ledelseslag har langt de fleste (72 pct.) således et rimeligt indtryk af deres kommende opgaver, mens ganske få (fem pct.) ikke har det.

Skævhed

Ser man på de øvrige lag er usikkerheden langt større (33-38 pct.), mens visheden er mindre (24-37 pct.).

Arbejdsgruppen skal da også have et særligt fokus på at sikre tiden efter flytningen, mens der også planlægges en temadag, som skal klæde medarbejderne på til flytningen.

»Meningen er, at give lægegruppen et bedre indblik i arbejdsopgaverne efter udflytningen til Skejby,« siger lægefaglig direktør Per Jørgensen.

Ikke kun skidt

I tillæg til de bekymrende svar fra lægerne i psykiatrien på Risskov er der også flere parametre, hvorpå størstedelen af medarbejdere udtrykker tilfredshed. 78 pct. er således tilfredse med mulighederne for at tilrettelægge deres eget arbejde, mens 84 pct. er tilfredse med deres nuværende arbejdsopgaver.

111 ud af 113 læger ansat i voksen og børne- og ungdomspsykiatrien på Aarhus Universitetshospital, Risskov, har deltaget i undersøgelsen.

For yderligere detaljer, se regionens samlede opsamling på undersøgelsen, opsamlingen for voksenpsykiatrien, opsamlingen for børne- og ungdomspsykiatrien og regionens pressemeddelelse.