Peter Gøtzsche melder Nordic Cochrane Center ud af Cochrane-samarbejdet

Nordic Cochrane Center har trukket sig ud af det internationale Cochrane-samarbejde. Det skriver direktør for Nordic Cochrane Center Peter Gøtzsche på sin hjemmeside www.deadlymedicines.dk, hvor det også fremgår, at Nordic Cochrane Center fortsætter sit arbejde, men nu som selvstændig organisation, hvilket også betyder, at centret fortsat forventer at gennemføre et forskningssymposium 12. oktober for at fejre sit 25 års jubilæum. […]