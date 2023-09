Det er efterhåndende veletableret, at astma er stærkt arveligt. Har mor eller far det, er der stor risiko for, at barnet også får det. Det er derimod ikke lige så veletableret, om mors astma eller fars astma har størst betydning for barnets astmarisiko. Nogle studier har peget i den ene retning, mens andre har peget i en anden. Nu viser et nyt dansk studie på 21.000 danskere, at når det kommer til barnets arvelige risiko for udvikling af astma, gør...