Sygdomme, som rammer kvinder, er historisk set underbelyst både i sundhedsvæsenet og i forskningen. Men i Region Hovedstaden vil et nyt opgaveudvalg om kvindesygdomme nu forsøge at gøre op med det store efterslæb. Udvalget begynder sit arbejde i september, hvor de skal komme frem til en række anbefalinger på baggrund af møder med borgere og fagpersoner. Anbefalingerne skal i foråret 2025 præsenteres for regionsrådet. Der er nemlig behov for et systematisk blik på sygdomme, der særligt rammer kvinder, mener forperson...