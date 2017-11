Hjerneforskeren risikerer at miste autorisation. Hun sigtes for at overtræde straffeloven og for at drive lægevirksomhed fra sin bopæl i strid med autorisationsloven.

Hjerneforskeren Milena Penkow risikerer igen at skulle i retten. Hun er sigtet for at overtræde straffeloven og for at drive lægevirksomhed fra sin bopæl i strid med autorisationsloven. Det skriver Ritzau. Sagen mod Penkowa begyndte at rulle i februar, da Styrelsen for Patientsikkerhed blev gjort opmærksom på, at forskeren fra sit hjem har taget betaling […]