Penkowa får frataget sin autorisation i to år

Omstridt hjerneforsker får frataget sin autorisation for en periode på to år.

Styrelsen for Patientsikkerhed har midlertidigt frataget Milena Penkowa sin autorisation for de næste to år. Det skriver Milena Penkowa selv på sin Facebook-profil.

I august udstedte styrelsen et arbejdsforbud til hjerneforskeren. Dette arbejdsforbud udløb ifølge Milena Penkowa 23. oktober, men nu fremgår det af autorisationsregisteret på styrelsens hjemmeside, at Milena Penkowas autorisation ikke er gyldig.

Fratagelsen af autorisationen bunder i en ny sag mod Milena Penkowa, der blev indledt i februar, da Styrelsen for Patientsikkerhed blev gjort opmærksom på, at forskeren – til trods for, at hun ikke har ret til at virke selvstændigt som læge – fra sit hjem havde taget betaling for at behandle og vejlede piger, der mente at have oplevet bivirkninger efter HPV-vaccinen. Dette forhold førte i maj til, at Milena Penkowa blev sigtet for at overtræde straffeloven ved at drive lægevirksomhed fra sin bopæl i strid med autorisationsloven.

Milena Penkowa fremfører på sin Facebook-profil, at hun ikke mener, at der er grundlag for anklagerne.

»Jeg mener fortsat ikke, at jeg i min virksomhed Hjerneeksperten (www.hjerneeksperten.dk) driver lægepraksis. Jeg formidler viden, holder foredrag og yder rådgivning om optimale kosttilskud og kost uden at blande mig i lægelig diagnostik og/eller jeres forløb hos egen læge eller på hospitalerne‚« skriver Milena Penkowa til sine følgere på Facebook.