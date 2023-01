Sundhedsøkonom om Medicinrådet: Der er rum til forbedring

Professor i sundhedsøkonomi Lars Holger Ehlers er uenig med overlæge Carsten Niemann, der revser lægemiddelproducenter for at kræve for høje priser for deres produkter. I stedet mener Lars Ehlers, at ansvaret for at reducere medicinudgifterne ligger hos Medicinrådet.