Den nye nationale tilfredshedsmåling af patienter og pårørendes tilfredshed med psykiatrien (LUP 2019) viser, at kun 63 pct. af pårørende til ambulante voksne og 52 pct. af pårørende til indlagte voksne patienter er i 2019 tilfredse med det samlede forløb. Et spadestik dybere ser man, at pårørende har store udfordringer med at få information om […]