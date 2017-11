Sag 3: Styrelsen for Patientsikkerhed har dikteret, at Slagelse Sygehus ikke længere må modtage visse akutte neurologiske patienter. Hospitalet mener, at problemerne er løst.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Slagelse Sygehus er uforstående over for det påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed gav dem i juni 2017. Påbuddet dikterede, at Slagelse Sygehus ikke længere må modtage eller behandle akutte neurologiske patienter med symptomer eller obs-symptomer på epilepsi, blødning i hjernen, subaraknoidalblødning, slagtilfælde og nervelidelsen Guil­lain-Barré syndrom. Med argumentet om, at hospitalets neurologiske afdeling ikke havde […]