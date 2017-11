Sag 2: Styrelsen for Patientsikkerhed tog tidligere på efteråret det usædvanlige skridt at politianmelde to læger for at have svigtet i deres arbejde.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tre teenageres død på grund af meningitis førte tidligere på efteråret til, at Styrelsen for Patientsikkerhed anmeldte to læger fra Region Hovedstadens sundhedsvæsen til politiet i forbindelse med de tre sager. I det ene tilfælde gælder politianmeldelsen en ledende overlæge på Rigshospitalet, der ifølge Danmarks Radio er blevet anmeldt for ikke at have indberettet et […]