På OUH er god hjertebehandling ikke raketvidenskab

For andet år i træk kårer Dagens Medicin OUH som Danmarks bedste hospital til behandling af hjerte-kar-sygdom. Førstepladsen er bl.a. en følge af, at hospitalet siden sidste kåring har formået at løfte kvaliteten på isoleret bypassoperation. Et tæt samarbejde på tværs af faglighederne og et dagligt fokus på at gøre tingene til perfektion er opskriften på succes, lyder det.