Mortaliteten efter PCI ligger på landsplan for alle indikationer inden for standarderne. Det er kun Aalborg Universitetshospital, der ikke lever op til standarden for, hvor mange patienter på indikationerne stabil angina pectoris og NSTEMI/UAP der skal være i live efter et år. Af Dansk Hjerteregisters årsberetning fra 2016 fremgår det, at forskelle i mortalitet på tværs af landet generelt kan skyldes, at der er forskel i alder og patienternes sygelighed landet over. Hvad angår indikationen stabil angina pectoris, fremhæves det, at AAUH’s manglende indikatoropfyldelse bl.a. kan være en følge af, at hospitalet inkluderer teknikken fractional flow reserve (FFR) før PCI for stabil angina og derfor må formodes at udføre færre PCI’er end de resterende centre, lyder det. FFR registreres ikke i DHR.

Siden hjertekirurgien i Gentofte lukkede i 2011, har Rigshospitalet stået for at udføre primær PCI på patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det betyder, at de mest kritisk syge patienter visiteres uden om Roskilde Sygehus. Det er, ifølge årsberetningen, vigtigt at have in mente, når indberetningerne på primær PCI fra Rigshospitalet sammenholdes med indberetningerne fra Odense, Aarhus og Aalborg Universitetshospital. Det bør bemærkes, at Rigshospitalet udgår fra kåringen, da Region Hovedstaden ikke kan sammenlignes med de andre regioner grundet dataopsamlingsproblemer.

På landsplan er der registreret få komplikationer til PCI. Det gælder komplikationer til indstik, procedurerelateret AMI, stroke og akut bypass som komplikation til PCI. Af årsberetningen fremgår det, at de få komplikationer vækker mistanke om underrapportering. Der arbejdes på at komme underrapporteringen til livs ved at opgøre komplikationerne på en ny måde.

De bedste til ballonudvidelser 2017

Rang 2017 Rang 2016 Hospital Score* * Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til ’Dansk Hjertesvigtdatabase: National Årsrapport 2016’ omregnet til indekstal og vægtet ** Rigshospitalet er ikke vurderet, da region Hovedstaden ikke kan sammenlignes med de andre regioner pga. dataopsamlingsproblemer. 1 3 Odense 100 2 1 Aarhus 98 3 1 Aalborg 95 - 4 Rigshospitalet ** -