Som det var tilfældet ved sidste opgørelse indgår der i den nyeste opgørelse af data for isoleret aortaklapoperation i Dansk Hjerteregisters årsberetning ikke komplette data for TAVI (perkutan klapoperation). TAVI er en nyere og mere skånsom operationsmetode, hvor kirurgen i stedet for at lave et åbent indgreb indsætter aortaklappen via et kateter. Det fremgår, at der fra næste år vil blive indberettet TAVI-data. Via et manuelt træk fra KCKS-Øst har det i årsberetningen fra 2016 været muligt at afrapportere aktivitet og 30-dages dødelighed, mens etårsdødelighed og komplikationer for TAVI ikke indgår. Data siger således alene noget om de patienter, der har fået udført en åben, isoleret aortaklapoperation.

Der er ikke udpeget standarder for isoleret aortaklapoperation, men det fremgår af beretningen, at hyppigheden af komplikationer i form af procedurerelateret AMI, nerveskade, infektion eller blødning er stort set som året før. Det fremgår også, at andelen af patienter, der udskrives fra en intensivafdeling inden for et døgn, fortsat ligger på et ret stabilt niveau i fire regioner. Grundet manglende indberetning har det ikke været muligt at bestemme indikatoren for Region H.

For at sammenligne dødelighed på tværs af centre anvendes systemet EuroScore til at vurdere sværhedsgraden af hjertepatienters sygdom forud for indgrebet. Der er ikke fastlagt standarder for indikatorer, der baserer sig på det nye EuroSCORE II-system, men de faglige selskaber er i færd med at udarbejde en opdeling på EuroSCORE II-grupper og fastsætte standarder for disse. Disse forventes at kunne tages i brug næste år. Som ventet er der en større andel af patienter med en høj EuroSCORE, der dør efter indgrebet, end der er blandt patienter med en lav EuroSCORE. Dødeligheden er generelt relativt lav på tværs af EuroSCORE-grupper, og forskelle mellem regioner og centre kan meget vel skyldes tilfældigheder, lyder det.

De bedste til isoleret aortaklapoperation 2017

Rang 2017 Rang 2016 Hospital Score* * Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til ’Dansk Hjerteregister: Årsberetning 2016’ omregnet til indekstal og vægtet. Rigshospitalet indgår ikke i vurderingen pga. for få eller ingen patienter. 1 1 Aalborg 97 2 3 Odense 96 3 2 Aarhus 92