Ved sidste års kåring viste tallene fra Landsregisteret Karbase, at det stort set havde været muligt at eliminere 30-dages dødelighed ved brug af EVAR-teknik (endovascular aneurysm repair) til elektiv og akut behandling af rumperet aortaaneurisme. EVAR er et lukket indgreb baseret på kateterteknologi, der med fordel kan anvendes ved operation for aortaaneurismer hos ældre og multisyge patienter, som ikke tåler åben kirurgi. I år udgår indikatorerne 30-dages mortalitet efter endovaskulær behandling af aortaaneurisme efter EVAR og akut EVAR imidlertid fra kåringen, da kun få af de syv indberettende centre kan vurderes, og der er derfor ikke et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag. Tre ud af ti aortaaneurisme-patienter i Danmark behandles med EVAR. Centrene vurderes således kun på baggrund af 30 dages mortalitet efter operation og elektiv operation for rumperet aortaaneurisme. Det fremgår af Landsregisteret Karbases årsrapport fra 2016, at 30-dages mortalitet er forbundet med stor statistisk usikkerhed, da der indberettes få forløb med dødelig udgang. Der henvises derfor til et appendiks i rapporten, som opgør mortalitet set som gennemsnittet over 5 år, og det er disse tal, kåringen baseres på. Det fremgår, at alle centre opfylder standarden efter operation for rumperet aortaaneurisme (<60 pct.) og for elektiv operation for aortaaneurisme (<7 pct.). Det er kun en meget lille andel af de patienter, som indlægges med rumperet aortaaneurisme, som ikke bliver forsøgt behandlet. Femårsopgørelsen viser en faldende tendens for mortalitet over tid ved operation for rumperet aortaaneurisme. Det påpeges, at tendensen kan skyldes bedre behandlingskvalitet og hårdere patientselektion.

De bedste til abdominale aortaaneurismer 2017

Rang 2017 Rang 2016 Hospital Score* * Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til ’Landsregisteret Karbase: National årsrapport 2016’ omregnet til indekstal og vægtet 1 1 Odense 100 1 2 Aarhus 100 3 3 Aalborg 99 5 4 Slagelse 96 4 4 Kolding 98 6 4 Viborg 95 6 - Rigshospitalet 95