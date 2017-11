For mange sårkomplikationer efter perifer bypass

Karkirurgerne kæmper fortsat med sårkomplikationer i form af blodansamlinger, lymfesiven, lymfeansamling og vævsdød i arret efter perifer bypass. Det fremgår af Landsregisteret Karbases nationale årsrapport fra 2016, som viser, at det kun er to ud af fem regioner, der lever op til, at det højst må være 15 pct. af patienterne, der får sårkomplikationer efter […]