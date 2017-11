Dansk Hjerteregisters (DHR) årsberetning fra 2016 viser, at ingen af de lavrisikopatienter, der fik udført en kombineret hjerteklap- og bypassoperation i opgørelsesperioden, var døde henholdsvis 30 dage og et år efter indgrebet. For at sammenligne dødelighed på tværs af centrene anvender thoraxkirurgerne systemet EuroSCORE til at vurdere sværhedsgraden af hjertepatienters sygdom forud for indgrebet. De inddeles i EuroSCORE 0-1, 1-2, 2+ og ikke oplyst. Det var patienter med en EuroSCORE på 0-1, der alle var i live 30 dage og et år efter indgrebet. For de sværest syge patienter med en EuroScore på 2+ var der på landsplan en dødelighed på 5,8 pct. 30 dage efter indgrebet og 10,2 pct. et år efter. Der er ikke fastlagt standarder for indikatorer, der baserer sig på det nye EuroSCORE II-system, hvorfor det ikke her er muligt at afgøre, om centrene opfylder standarderne. Det arbejdes der aktuelt på i de faglige selskaber, og det forventes, at de nye standarder kan tages i brug næste år, lyder det i årsberetningen. Det gælder for mange af kvalitetstallene for dødelighed i den aktuelle årsberetning, at de ikke kan sammenlignes med tallene fra sidste opgørelse, da de netop baserer sig på et forældet EuroSCORE-system.

Det bekræftes igen, at patienter, der får udført en kombineret hjerteklap- og bypassoperation, sjældent får komplikationer i form af central nerveskade, dyb sternuminfektion, reoperation for blødning eller procedurerelateret AMI. Når der tages forbehold for statistisk usikkerhed, er alle fastsatte standarder i forhold til komplikationer opfyldt på landsplan. De forskelle, der er mellem regioner og centre, er sandsynligvis tilfældige, da komplikationerne er få. Centrene bedømmes også på, om de får udskrevet patienterne fra intensivafsnittet inden for 24 timer. Dette parameter udgår imidlertid af årets kåring, da logistiske forskelle centrene imellem og forskellige aftaler om snitflader mellem senge- og intensivafdelinger gør, at data er svære at sammenligne. Region H. mangler helt at indberette tal for andelen af patienter, der udskrives inden for et døgn.

De bedste til klapoperation med samtidig bypass 2017

Rang 2017 Rang 2016 Hospital Score* * Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til ’Dansk Hjerteregister: Årsberetning 2016’ omregnet til indekstal og vægtet 1 1 Aarhus 100 1 3 Aalborg 100 3 - Rigshospitalet 99 4 2 Odense 95

