Dødeligheden efter isoleret bypass (CABG) på de danske hjertecentre er fortsat lav, viser Dansk Hjerteregisters (DHR) årsberetning fra 2016. Alle centre lever op til standarderne for 30-dages og 1-års dødeligheden. Det fremhæves i årsberetningen, at de forskelle, der er mellem regioner og centre, sandsynligvis er tilfældige, da dødeligheden er relativt lav. For at sammenligne dødelighed […]