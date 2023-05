Rigtig mange unge kvinder opstarter i teenageårene behandling med p-piller for at undgå uønsket graviditet. Nu viser et nyt dansk studie, at kvinder, som i teenageårene påbegynder behandling med p-piller, har forøget risiko for inden for de tre efterfølgende år at få stillet en diagnose med astma. Efterhånden tyder flere og flere studier på, at østrogen kan påvirke luftvejene hos kvinder, og at ændringer i hormonbalancen i puberteten, under graviditet, i overgangsalderen eller ved brug af p-piller kan skubbe balancen...