Kvinder med astma har generelt sværere ved at blive gravide. Det har læger længe kendt til, men de har endnu ikke kunnet pege på årsagssammenhængen. Nu viser et nyt studie, at kvinder med astma har stor risiko for også at have symptomer på angst og depression på tidspunktet før påbegyndt fertilitetsbehandling. Jo mere ukontrolleret astmaen er, desto højere er risikoen. Der eksisterer dermed et kompliceret samspil mellem astma, angst, depression og fertilitetsproblemer, som ser ud til at gøre det vanskeligere...