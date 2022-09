Topforsker om årets ERS: »Vi glæder os først og fremmest til at mødes«

Professor, overlæge og chef for Lungemedicinsk Forskningsenhed på Hvidovre Hospital Charlotte Suppli Ulrik glæder sig til igen at møde sine internationale kollegaer på den årlige lungekongres for European Respiratory Society, der snart begynder. Hun forventer også, at der vil blive præsenteret interessante resultater med medicin til forskellige lungesygdomme, som i dag er svære at behandle.