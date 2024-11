Allergen immunterapi virker også på den genetiske risiko for allergisk astma

Gennemgang af data fra et tidligere stort klinisk studie med allergen immunterapi viser, at immunterapien også virker på den genetiske disposition for allergisk astma. Klinisk betyder det, at folk med forøget risiko for astma og allergi over for husstøvmider kan have stor gavn af denne form for behandling, siger forsker.